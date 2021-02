Ibrahimovic: ecco il possibile programma del Festival di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic è pronto per il Festival di Sanremo, ma lo svedese dovrà fare attenzione alla concomitanza con gli impegni rossoneri

Zlatan Ibrahimovic è pronto per il Festival di Sanremo. Lo svedese, come riportato dalle parole di Amadeus, non subirà ritardi e non altererà il programma rossonero. LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO SU MILANNEWS24.

Nel frattempo, direttamente sul proprio profilo Twitter, Enrico Variale, noto giornalista RAI, calendarizza la possibile settimana dell’ex Manchester Utd:

Martedi 2 marzo: previsti allenamenti in Riviera prima della serata Festival

Mercoledì 3 marzo: partenza per Milano (Milan-Udinese ore 20:45)

Giovedì 4 marzo, venerdì 5 marzo, sabato 6 marzo: allenamenti in Riviera e serate al Festival.

Domenica 7 marzo: ritorno in squadra (Hellas Verona-Milan ore 15:00)