Roma Lazio, resta il nodo orario: non è ancora detto che si giocherà domenica alle 12:30! Oggi il vertice per l’ordine pubblico: la situazione

Resta ancora da definire con certezza quando si giocherà il derby Roma Lazio, sfida cruciale della 37ª giornata di Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita incide direttamente anche sulla programmazione delle gare di Napoli, Milan, Juventus e Como, tutte coinvolte nella corsa Champions League e quindi obbligate, da regolamento, a scendere in campo in contemporanea.

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La Lega Serie A ha accelerato i tempi, pubblicando il calendario prima del consueto martedì: Roma Lazio e le altre gare collegate alla zona Champions sono state fissate per domenica 17 maggio alle 12.30. Nel programma è stato inserito anche Pisa Napoli con un asterisco: «Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18». L’obiettivo era fare chiarezza per le tifoserie, permettendo loro di organizzarsi in un giorno festivo.

Derby Roma Lazio, ordine pubblico e ipotesi rinvio a lunedì

Il tema dell’ordine pubblico, però, resta centrale. Oggi in prefettura si terrà un comitato provinciale per la sicurezza e l’idea sul tavolo sarebbe quella di spostare il derby a lunedì 18 maggio. Prefettura e questura preferirebbero l’orario delle 18, anche se non viene esclusa del tutto una fascia serale.

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La Lega Serie A, però, non gradisce lo slittamento e sarebbe pronta a difendere la propria posizione anche nelle sedi competenti. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha definito l’ipotesi del lunedì «fantasiosa o impercorribile», sottolineando che coinvolgerebbe molte squadre e centinaia di migliaia di persone in un giorno feriale.

Derby Roma Lazio, De Siervo propone di spostare il tennis

De Siervo ha anche rilanciato una soluzione alternativa: «Posticipare la finale degli Internazionali». Secondo l’ad della Lega, la contemporaneità delle gare con gli stessi obiettivi serve a tutelare la regolarità del campionato, motivo per cui il lunch match resterebbe la scelta più adatta.

Sul fronte opposto, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha definito la scelta delle 12.30 «poco lungimirante», mentre Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, ha spiegato che la città può gestire grandi eventi in simultanea, ma che la logica suggerirebbe di separarli. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.