Ibrahimovic Fiorentina: Commisso sfida il Bologna di Saputo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe rimanere in Serie A: sfida tra Fiorentina e Bologna

Anche la Fiorentina sogna l’approdo di Zlatan Ibrahimovic? L’attaccante del Milan, in attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro in rossonero, continua ad essere tra i più corteggiati. Anche in Serie A.

Secondo il Corriere della Sera, il futuro di Ibra potrebbe essere ancora in Italia, ma non al Milan. Noto l’interesse del Bologna: nelle ultime ore anche la Fiorentina si sarebbe inserita nella corsa allo svedese. Commisso sfida Saputo.