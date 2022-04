Per lo svedese un futuro da ambasciatore del Milan, ma prima dell’addio Ibrahimovic vorrebbe ancora alzare un trofeo con i rossoneri.

Ibrahimovic vede i titoli di coda della sua carriera: a 40 anni questa estate sarà la stagione delle decisioni importanti: se prolungare di un anno o decidere per il ritiro. Ma prima di allora i pensieri dello svedese sono tutti concentrati sul campo, con l’obbiettivo Scudetto e Coppa Italia in cima, per salutare i tifosi rossoneri con un trofeo da sollevare a San Siro.

Nel caso decidesse di proseguire con i rossoneri, sarebbe pronto per lui un rinnovo a tre milioni di euro. In caso di addio, invece, il suo futuro sarà comunque in rossonero, come ambasciatore del club o come parte dello staff tecnico di Pioli.