Calciomercato
Ibrahimovic torna all’Ajax! No, non è Zlatan ma il figlio Maximilian: lascia i rossoneri ma c’è un particolare da non trascurare
Ibrahimovic junior approda all’Ajax: addio al Milan e un particolare che cambia la prospettiva. Le ultimissime
L’operazione tra Milan e Ajax per Maximilian Ibrahimovic è ormai alle battute finali, con le due società pronte allo scambio dei documenti. A quasi ventidue anni di distanza dall’arrivo di Zlatan ad Amsterdam, un altro Ibrahimovic è destinato a indossare la maglia dei Lancieri, alimentando inevitabili parallelismi.
L’accordo prevede il trasferimento del giovane attaccante in Olanda con la formula del prestito e diritto di riscatto, mentre il Milan manterrà una percentuale sulla futura rivendita. Una scelta che testimonia la volontà del club rossonero di continuare a seguire da vicino la crescita del classe 2006, protagonista nelle ultime due stagioni all’interno del progetto Milan Futuro.
Per il ragazzo si tratta di un passo significativo verso un palcoscenico internazionale di primo livello, mentre per la seconda squadra rossonera rappresenta l’ennesima conferma della capacità di valorizzare giovani talenti. Un’operazione importante, riportata da Di Marzio, che apre un nuovo capitolo nella carriera del figlio d’arte.
