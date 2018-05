C’è un Icardi che gioca nell’Argentina, ma è il cognato… – FOTO

Sapevate che il cognato di Mauro Icardi gioca nell’Argentina? Lui è il fidanzato di Ivana Icardi ma l’Argentina di cui si parla è ad Arma di Taggia, in Liguria

Piccola curiosità, c’è un Icardi che gioca nell’Argentina. Ma non si tratta di capitan Maurito dell’Inter, il cui posto nella Seleccion per il Mondiale di Russia 2018 appare piuttosto in bilico (leggi anche: ICARDI, CONFERME DALL’ARGENTINA: NON ANDRA’ AL MONDIALE). Stiamo parlando di Luis Fabian Gelesio: lui ha 24 anni ed è un calciatore, oltre ad essere il fidanzato della sorella di Icardi, Ivana. I due si sono conosciuti nell’edizione argentina 2016 del Grande Fratello, vinto appunto da Luis. Il cognato di Icardi gioca nell’Argentina, ma non stiamo parlando della Nazionale albiceleste. Bensì dell’Argentina Arma Calcio, società calcistica con sede ad Arma di Taggia nella provincia di Imperia, in Liguria, militante nel girone D di Serie D ed appena retrocesso in Eccellenza.

Intervistato dalla rivista ‘Sono‘, Luis Fabian Gelesio ha rilasciato queste dichiarazioni: «Se la parentela con lui e Wanda Nara mi va un po’ stretta? Per niente! Loro hanno la loro vita, noi la nostra. Ivana e io siamo felici di quello che abbiamo e auguriamo a Maurito e a Wanda di ottenere sempre il meglio da ogni cosa. Mi ritengo un ragazzo molto fortunato anche se non è facile stare lontano dalla famiglia e non intascare un euro. Ma sono giovane, sto in un bel posto con la mia ragazza, gioco a calcio e grazie al Grande Fratello ho da parte una bella commetta che sono riuscito a far fruttare. Ho tutto quello che mi serve, anche se vorrei avere una maggiore stabilità economica, così da aiutare la mia famiglia e fare dei bei viaggi con Ivana, per conoscere il mondo».

Prosegue: «Appena sono entrato nell’Argentina di Arma di Taggia la Rai e Mediaset sono corsi a intervistarmi. Mi hanno chiesto cosa provavo ad aver vinto il Grande Fratello e ad essere il fidanzato della sorella di Icardi. Tutti mi trattavano come un re. Ma appena si sono spente le telecamere la musica è cambiata e oggi non riesco a esigere quello che mi spetta, perché nessuno mi risponde. Un altro reality, magari in Italia? Non lo rifarei. Tutto quello che mi interessa oggi è crescere come calciatore e vivere di calcio. Il mio obiettivo è riuscire a giocare in serie C o B, per poter sognare la serie A».