Icardi, conferme dall’Argentina: non andrà al Mondiale

Niente Russia per Mauro Icardi, nonostante verrà inserito nell’elenco dei 35 pre-convocati per il Mondiale 2018

Niente da fare per Mauro Icardi. Il centravanti argentino dell’Inter non andrà al Mondiale, al netto di clamorosi colpi di scena. Nella giornata di ieri Maurito ha incontrato il commissario tecnico della Nazionale, Jorge Sampaoli. L’allenatore ha riferito al calciatore che verrà inserito nella lista dei 35 pre-convocati per il Mondiale in Russia 2018. Difficilmente, però, Icardi farà parte della scrematura definitiva e con tutta probabilità guarderà il Mondiale da casa.

Nonostante i 27 gol messi a segno in questo campionato di Serie A, con la possibilità sempre più lontana di una qualificazione in Champions League, il centravanti argentino rischia di non esserci a giugno in Russia. Arrivano nuovi dettagli dall’Argentina, riportate dall’edizione odierna de La Nacion. Nell’incontro di ieri Sampaoli ha spiegato all’ex Sampdoria che non farà parte della spedizione russa per incompatibilità tecnica con i compagni di squadra. Lunedì 14 maggio, tuttavia, il nome di Icardi ci sarà nell’elenco dei 35 giocatori pre-convocati: successivamente verrà scartato dalla lista definitiva che l’AFA dovrà consegnare alla FIFA. Sfuma, dunque, la possibilità per il capitano dell’Inter di giocare nel palcoscenico mondiale, al netto di possibili colpi di scena così come il mancato recupero di Aguero dall’infortunio.