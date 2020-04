Icardi Juve, contatto Leonardo-Paratici: la situazione

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra Leonardo e Fabio Paratici per discutere di Mauro Icardi

Il Corriere dello Sport è sicuro: nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Leonardo e Fabio Paratici per discutere di Mauro Icardi. Il percorso sarebbe delineato. Il Psg riscatterà l’argentino e confermata, secondo il quotidiano, la clausola pro Inter che incasserà 85 milioni, anzichè i 70 pattuiti con il Psg, se il club parigino cederà l’attaccante ad una società italiana.

Ovviamente la Juve non vorrebbe versare 70 milioni cash e quindi starebbe cercando le giuste contropartite che accontentino i francesi. In pole position c’è Miralem Pjanic. Subito dopo Douglas Costa e Alex Sandro: di fronte a un’offerta da 40 milioni (a testa), la Juve potrebbe ragionare sulla posizione di entrambi. Senza dimenticare De Sciglio, già a gennaio a un passo dal trasferirsi in Francia.