Icardi Juventus, perché l’affare è saltato a gennaio: dai dubbi dell’argentino al veto di Spalletti

Icardi Juventus, affare sfumato: cosa è successo davvero tra volontà del giocatore e veto di Spalletti. Tutti i dettagli

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juventus. È una notte carica di tensione e significati incrociati quella che attende la Juventus a Istanbul, nel clima rovente del Rams Park. La sfida di Champions League contro il Galatasaray mette uno di fronte all’altro Luciano Spalletti e Mauro Icardi, due figure che il mercato di gennaio ha avvicinato senza mai farle davvero incontrare sotto gli stessi colori bianconeri. Come ricostruito da Tuttosport, il mancato arrivo dell’attaccante argentino a Torino non è stato soltanto una questione di numeri, ma il risultato di una valutazione tecnica e gestionale molto più profonda.

La trattativa, in realtà, non ha mai preso davvero quota: né la Juventus né Icardi hanno mostrato quella determinazione feroce necessaria per chiudere un’operazione così complessa. E soprattutto, Spalletti non ha mai inserito il centravanti tra le sue priorità. Pur riconoscendone il valore, il tecnico non ha spinto per portarlo alla Continassa e, anzi, l’idea di ritrovarselo in rosa a stagione in corso lo avrebbe lasciato più perplesso che entusiasta.

Il nodo era la gestione del gruppo. Spalletti temeva che l’ingombrante personalità di Icardi potesse incrinare gli equilibri di uno spogliatoio che sta ancora cercando una sua stabilità. Il rischio di destabilizzare l’ambiente ha pesato più delle garanzie tecniche del bomber, spingendo la società a rinunciare. E così, il destino ha scelto un’altra strada: niente convivenza, ma un immediato faccia a faccia.

Stasera saranno avversari. Per Icardi, la partita ha il sapore della rivincita personale; per Spalletti, rappresenta una delle prove più delicate del suo percorso europeo. L’argentino avrà l’occasione di dimostrare, proprio davanti a chi ha deciso di non puntare su di lui, che il suo istinto da goleador è ancora intatto.

