Calciomercato Benevento: i giallorossi cercano una punta per gennaio, Leonardo Pavoletti è il sogno di Foggia

Il Benevento sta facendo sognare i suoi tifosi. Dodici punti nelle ultime sette partite per la squadra di Filippo Inzaghi e un decimo posto in classifica a ridosso della zona Europa. I giallorossi, però, non resteranno con le mani in mano nel mese di gennaio e proveranno a puntellare la rosa per proseguire in queste ottime prestazioni. E uno degli obiettivi principali sarebbe quello di una prima punta.

SOGNO PAVOLETTI – Gianluca Lapadula, a livello realizzativo, non ha convinto al 100% con le sole tre reti segnate in quattordici partite. E così il sogno del direttore sportivo Pasquale Foggia sarebbe Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari è tornato a pieno regime dopo i gravi infortuni e già con la maglia rossoblù ha cominciato ad assaggiare il campo con continuità giocando anche da titolare. Contro lo Spezia è tornato anche al gol, ma in Sardegna resta la seconda scelta alle spalle di Simeone mentre lui vorrebbe un ruolo da protagonista. Il Benevento aveva cercato Pavoletti già la scorsa estate e nella finestra di mercato invernale potrebbe il gran colpo salvezza dei sanniti.