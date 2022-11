Il Brasile ha tanta Premier League ma vinse senza...

Il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha diramato la lista dei convocati per il prossimo mondiale con tanti giocatori di Premier League

Il ct Tite ha diramato la lista dei 26 convocati e la presenza di giocatori che sono in Premier League è massiccia. Sono ben 12, quasi il 50%, a confermare che ormai è in Inghilterra che si gioca il miglior calcio al mondo e di conseguenza non possono che stare lì i giocatori della nazionale che storicamente esprime il maggior numero di campioni. I 12 della Premier League sono così suddivisi:



MANCHESTER UNITED – Casemiro, Fred e Antony.

ARSENAL – Gabriel Jesus e Martinelli.

LIVERPOOL – Alisson e Fabinho.

MANCHESTER CITY – Ederson.

CHELSEA – Thiago Silva.

NEWCASTLE – Guimaraes.

WEST HAM – Paquetà.

TOTTENHAM – Richarlison.

Si noti come 20 anni fa, nell’ultima edizione che ha visto il Brasile laurearsi campione del mondo, non ci fosse neanche un rappresentante del campionato inglese!