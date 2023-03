Il centroclassifica, il buco nero del calcio lo ha la Serie A

Serie A, il centroclassifica è un buco nero nel calcio italiano: ecco le statistiche a confronto con gli altri top campionati

Quando si arriva alle soglie della primavera e si è scavallato i due terzi del campionato si guarda con un certo orrore a una zona che equivale a una sorta di buco nero: il centroclassifica. Se preferite, ci sono anche altre definizioni possibili, tutte indicanti un concetto chiaro: quell’insieme di squadre che ormai non hanno da chiedere più niente. Non possono nutrire ambizioni di Europa, il cui ingresso è troppo distante. Contemporaneamente, pericoli non ne vedono perché la zona retrocessione è così lontana da poterla guardare con un misto di sufficienza e serenità. Anche per ovviare a questa situazione un po’ di tornei hanno concepito i playoff o, più saggiamente, hanno ridotto il numero delle partecipanti. Quali tra i principali campionati d’Europa è più afflitto dalla presenza di formazioni senza stimoli?

Decidiamo un criterio e andiamo a misurarlo. Stabiliamo in 10 punti la misura che in aggiunta o in levare non cambierebbero a oggi lo status delle squadre e stiliamo l’elenco delle cosiddette “demotivate”. Per ora molto ridotto ma dove siamo noi italiani a fare la parte principale. Perché vada ad allargarsi lo spazio del vuoto cosmico occorre aspettare ancora qualche giornata

SERIE A – 2: Fiorentina e Sassuolo (anche se c’è il miraggio del settimo posto che varrebbe un posto se la vincitrice della Coppa Italia finisce in Europa League).

LIGUE 1 – 1: Clermont.

LIGA – 0: nessuna (anche qui zona retrocessione molto ampia, a parte l’Elche staccatissimo)

PREMIER LEAGUE – 0: nessuna (del resto ci sono 9 squadre molto vicine, che lottano per non retrocedere).

BUNDESLIGA – 0: nessuna (campionato a 18 squadre, infatti).

EREDIVISIE – 0: nessuna (altro torneo a 18 e con playoff per andare in Conference fino al settimo posto).