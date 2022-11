Il Milan avrebbe messo nel mirino Houssem Aouar del Lione. Il francese ha in contratto in scadenza nel prossimo giugno

Houssem Aouar, centrocampista del Lione, sarebbe finito nel mirino del Milan nel prossimo mercato estivo.

Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 ed il club rossonero potrebbe fare un tentativo per prenderlo a parametro zero. Lo riporta Footmercato.