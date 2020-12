Il Napoli sarebbe tra le pretendenti al Papu Gomez. L’argentino si inserirebbe negli schemi di Gattuso in più di una posizione

L’Atalanta e Alejandro Gomez si sono tanti amati. Dopo le recenti frizioni tra il Papu e Gian Piero Gasperini, però, quel matrimonio che tante belle emozioni ha portato a Bergamo sarebbe ormai in procinto di terminare. Già a gennaio le loro strade potrebbero separarsi e tra le pretendenti all’argentino, oltre alle già citate Inter e Roma, si sarebbero inserito anche il Napoli. Gli azzurri difficilmente faranno grandi operazioni in entrata nel mercato invernale, ma con gli addii di Arek Milik, Fernando Llorente e un terzino, il club partenopeo potrebbe trovare le giuste risorse economiche per tentare un approccio per Gomez. Un argentino che ritorna a Napoli, proprio nella stagione della scomparsa e degli omaggi a Diego Armando Maradona.

GOMEZ NEGLI SCHEMI DI GATTUSO – Ma in caso di ipotetico acquisto del numero 10 della Dea, dovrebbe andrebbe ad inserirsi negli schemi di Gattuso? Nel nuovo 4-2-3-1 proposto quest’anno, accantonato nell’ultimo periodo per i tanti infortuni in attacco, il Papu potrebbe trovare più di una sistemazione nel reparto offensivo. In primis come trequartista, con la possibilità così di spostare Mertens sia come esterno sinistro che come prima punta. Gomez nasce poi come esterno sinistro puro, ruolo in cui il Napoli non ha grandi ricambi per Lorenzo Insigne: Lozano e Politano, infatti, sono prettamente ali destre e vengono adattate sull’out mancino quando c’è bisogno di sostituire Insigne. Gattuso sta provando a trasformare Elmas in quel ruolo, ma avere un giocatore che nasce esterno farebbe fare un salto di qualità alla rosa. In quella posizione, inoltre, il Papu potrebbe giocare sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. Diversi ruoli, quindi, per l’argentino che in caso di ipotetico acquisto da parte del Napoli sarebbe più che funzionale al gioco del suo allenatore.