Il Newcastle tenta Depay: possibile obiettivo per gennaio

Il Newcastle è tentato da Memphis Depay: il giocatore va in scadenza a giugno 2023 e i magpies potrebbero prenderlo già a gennaio

Depay verso il bianconero, ma non quello della Juventus. L’attaccante del Barcellona, in scadenza a giugno 2023, potrebbe invece approdare al Newcastle.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la squadra del nord dell’Inghilterra avrebbe messo gli occhi sull’olandese e il Barcellona, che non vorrebbe perderlo a parametro zero, spinge per una cessione già a gennaio.