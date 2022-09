Barcellona, parla Depay: «Non me ne vado. Qui per lottare ancora»

Memphis Depay, attaccante del Barcellona, ha fatto una rivelazione sul suo futuro con i blaugrana: le dichiarazioni

Memphis Depay ha fatto una rivelazione di mercato sul suo conto dopo le tante voci che lo hanno riguardato nell’ultima sessione di mercato estiva. Parla l’attaccante del Barcellona a Espn NL.

LE PAROLE – «In estate sono venuti altri club e poi guardi solo alle tue opzioni, quindi ho deciso di lottare per la mia possibilità al Barcellona. Amo la competizione e non me ne vado. Mi piace stare al Barça».