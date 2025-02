Il panorama delle scommesse sportive in italia e il futuro online - Calcio News 24

Il fare scommesse sportive è nei costumi italiani ma la fruizione sta cambiando. Infatti, un tempo si andava in ricevitoria, oggigiorno si sta diffondendo grazie alla tecnologia e alle scommesse sportive online, siano esse su App o siti di scommesse stranieri sicuri e affidabili. Infatti, il settore del Betting online ha registrato una crescita esponenziale. Andiamo a vedere insieme come sta crescendo questo settore e quali sono i principali utenti di queste piattaforme.

Il grosso boom delle applicazioni, legato alle scommesse sportive, ha avuto uno sviluppo tra il 2015 e il 2018. In quel periodo gli smartphone si sono diffusi a livello massiccio ed è andato a migliorare il tutto il fatto che sia arrivata la connettività internet 4G. Questa permette una fruizione di applicazioni in maniera più veloce e più fluida. Prima del 2015 le piattaforme online esistevano, ma erano fruibili principalmente su desktop, quindi da computer. L’avvento delle applicazioni ha rivoluzionato questo settore, rendendo la fruizione sia più immediata che più accessibile. Una delle grosse novità delle applicazioni era il fatto che si possono fare le scommesse live, che oggi sono gestibili anche nella versione web desktop. Seguendo un evento sportivo si può scommettere mentre l’evento è in corso. L’utente ha quindi un’esperienza più coinvolgente e al contempo interattiva.

Da dati recenti si evince che almeno il 30% degli italiani ha giocato almeno una volta nella sua vita alle scommesse sportive online e che il numero di queste stia crescendo. Una crescita esponenziale si è avuta dal 2022, dove il volume totale delle scommesse ha superato i 12 miliardi di euro. Con questi nuovi usi e costumi nel campo delle scommesse, il target principale è una fascia di età tra i 25 e i 45 anni in prevalenza maschile , con una maggiore concentrazione dai 30 ai 40 anni. Questo target ha interesse per lo sport, soprattutto per il calcio, ma la loro peculiarità è di essere alfabetizzati a livello digitale grazie alla loro familiarità con la tecnologia.Il loro modo di fare scommesse è partecipare all’evento in maniera più interattiva.

Grazie all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni hanno visto anche un’esponenziale crescita degli eSports, che sono competizioni basate sui videogiochi. Questa tipologia di eventi online catalizza maggiormente l’attenzione di una fascia tra i 18 e i 25 anni che sono avvezzi al linguaggio videogiochi e protendono per le scommesse live. Questo implica che questo segmento di utenti cerchi delle esperienze di gioco che siano più dinamiche e interattive.

Una fascia che si sta ampliando sempre di più è anche quella del pubblico femminile, che tradizionalmente è meno coinvolta e, invece, grazie alla diversificazione dell’offerta che vede scommesse anche su reality show, eventi culturali e competizioni di vario genere, sembra essere più partecipe.

Gli italiani che si avvicinano alle scommesse sportive online lo fanno perché sono in cerca di strumenti che abbiano interfaccia intuitive, una facilità di uso e una navigazione semplice. Al contempo gli utenti cercano anche sicurezza. Infatti, oggigiorno, queste applicazioni hanno una verifica di chi si sta iscrivendo. Inoltre, attraverso tecnologie, quali per esempio l’intelligenza artificiale o la possibilità su alcuni siti di pagare con criptovalute, si vanno a eliminare possibili forme di truffa.



In Italia lo sport più amato e in cui c’è un volume maggiore di scommesse in Italia è il calcio. Infatti, si vede un picco soprattutto in quelli che sono i grandi eventi come la Champions League e i Mondiali, che attirano milioni di utenti che fanno scommesse. Ogni anno anche la Serie A ha un numero elevato di scommesse. Grazie al fatto che però attraverso queste piattaforme online si riesce a fruire di vari sport, sta prendendo piede anche il tennis che in questo momento è molto gettonato. Di seguito il basket e il ciclismo, che soprattutto con il Giro d’Italia e il Tour de France è seguito da un target più maturo. In crescita anche la tendenza delle scommesse verso sport motoristici: stiamo parlando di Formula 1 e Moto GP, che sono un’altra passione di Millennials. Il panorama è quindi cambiato: nuovi sport e possibilità di scommettere ovunque ci si trovi: le future tendenze vedranno l’aumento di questa metodologia.