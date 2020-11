Il paragone di Pochettino: «Dele Alli come Ronaldinho e Maradona»

Mauricio Pochettino ha paragonato Dele Alli a due leggende del calcio

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, in una intervista a Sky Sports ha paragonato Dele Alli a due leggende del calcio: Ronaldinho e Diego Armando Maradona.

«Maradona era un giocatore di grande talento e molto dotato tecnicamente: era forte, veloce e potente, ma il suo carattere… beh è quello del vincitore. Il carisma e l’energia lo rendevano così speciale e penso che il carisma fosse il miglior attributo che aveva. Un altro giocatore con carisma simile è Ronaldinho quando abbiamo giocato al Paris Saint-Germain. E devo dire che Dele Alli in quanto a carisma è esattamente come loro. All’inizio con Dele Alli era così. Lo vedevi nel suo look e nel suo modo di porsi. La gente amava e ama Dele Alli per come è. Il giocatore incredibile che era Ronaldinho era accompagnato dal tipo di talento e di carisma che aveva. Come Maradona. Questo li ha resi speciali».