Il pensiero di Zenga per Pickford: «Ha parato due rigori, ma nessuno si ricorderà di lui»

Walter Zenga, ex portiere italiano, ha voluto elogiare il portiere dell’Inghilterra Jordan Pickford, autore di una super prestazione in finale contro l’Italia.

«Vedi com’è il destino di noi portieri? Pickford ha parato due rigori, come Donnarumma, ma nessuno si ricorderà del fatto che l’inglese ne abbia parati due. E ne ha parato uno difficilissimo. Sono doppiamente contento per Donnarumma: ho sempre detto che avrebbe fatto un grande Europeo, e l’ha dimostrato. Ha ventidue anni, non mi stancherò mai di ripeterlo: grazie anche alle sue parate e al suo modo di essere siamo campioni d’Europa».