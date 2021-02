L’Empoli allunga in vetta, fra le inseguitrici cadono Monza e Chievo, si rifà sotto il Cittadella, ora secondo. Il punto sulla B

Non sono mancati i risultati a sorpresa nella 23ª giornata del campionato di Serie B. Il risultato più clamoroso è forse quello dell’anticipo, con il lanciatissimo Monza di Brocchi che cade in casa contro il sorprendente Pisa di Luca D’Angelo. Il punto sulla B: i toscani si impongono 2-0 e i brianzoli vedono da un lato l’Empoli capolista riportare a +5 il proprio vantaggio, dall’altro riportarsi sotto il Cittadella di Roberto Venturato, vittorioso 1-0 sul campo del Pordenone.

I granata sono dunque secondi a pari merito con i biancorossi e il Chievo, altra grande delusa di giornata per la sconfitta di misura rimediata a sua volta nella sfida col Brescia, decisa da un goal del francese Ayé. I 3 punti consentono peraltro alla squadra dello spagnolo Pep Clotet di ritrovare il sorriso dopo diverse settimane di difficoltà e portarsi al 13° posto. In zona playoff vince ancora il Venezia di Paolo Zanetti, che liquida 2-0 il Pescara all’Adriatico e consolida il suo piazzamento al 5° posto.

Torna al successo il Frosinone, che si impone 3-2 in una gara rocambolesca a Chiavari con la Virtus Entella, il Lecce di Corini passa in rimonta allo Zini contro la Cremonese (grazie ad un autogoal e alla rete di Pablo Rodríguez), mentre in coda la Reggiana si aggiudica lo scontro diretto contro l’Ascoli, grazie ad un goal del grande ex Ardemagni su calcio di rigore e lo scavalca in classifica lasciandolo in terzultima posizione. Finisce in parità, infine, l’acceso derby calabrese fra Cosenza e Reggina.

Nel prossimo weekend si disputerà la 24ª giornata. Fra le gare più importanti spiccano su tutte due match d’alta classifica, previsti entrambi per sabato. Alle 16 il Chievo ospita il Monza al Bentegodi, mentre due ore dopo, alle 18.00, all’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani di Pisa, i nerazzurri affrontano l’Empoli capolista nel derby.