Il Monza si avvicina all’Empoli, oggi i due posticipi della 22ª giornata infrasettimanale. Il punto sulla B

Empoli bloccato a sorpresa in casa dal Pescara, che pareggia 2-2 al Castellani, e Monza che espugna il Menti di Vicenza, imponendosi 2-1, e avvicinandosi alla vetta della classifica, ora distante appena 5 lunghezze. questo il verdetto più importante espresso dalle gare del martedì della 22ª giornata infrasettimanale di Serie B. Il calendario proponeva tante gare, ben 8, di cui 7 in contemporanea, alle 19, e una in prima serata, alle 21.

La sfida più importante era quella fra il Lanerossi Vicenza di Mimmo Di Carlo e il Monza di Cristian Brocchi, secondo in classifica e in lotta per il vertice della classifica. I brianzoli conquistano i 3 punti in palio nell’infuocato finale: decidono i gol di Dany Mota e del nuovo acquisto D’Alessandro, mentre Lanzafame firma l’unica rete biancorossa. Grazie alla vittoria esterna, la squadra del patron Silvio Berlusconi accorcia le distanze dal 1° posto, dato che l’Empoli di Alessio Dionisi si fa imporre il 2-2 dal sorprendente Pescara. La squadra di Breda passa in vantaggio al Castellani con Busellato a inizio ripresa, poi Ricci e La Mantia la ribaltano ma nel finale Machín trova un pari pesantissimo, che da un lato fa un favore al Monza, dall’altro permette agli abruzzesi di agganciare la Virtus Entella in coda alla classifica e di alimentare le speranze salvezza.

Nelle altre gare, spiccano per la lotta playoff il pareggio all’ultimo respiro della Salernitana all’Arena Garibaldi di Pisa (2-2), con il gol di Casasola giunto in pieno recupero, e le vittorie del Venezia sulla Cremonese, con un importante 3-1, e del Pordenone sulla SPAL, sempre per 3-1, anche se i friulani occupano ancora virtualmente il 9° posto. In coda buon pari dell’Ascoli in casa con il Frosinone, grazie a un rigore trasformato da Dionisi in pieno recupero.

Fra le gare del martedì da segnalare anche il pareggio 2-2 fra il Lecce e il Brescia, con le Rondinelle capaci di rimontare 2 reti agli avversari, e il pareggio del Tombolato (1-1) fra il Cittadella e il Cosenza. Completano la giornata i due posticipi di questa sera: Reggina-Virtus Entella mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza, mentre Chievo-Reggiana dà da un lato la possibilità ai Mussi di agguantare eventualmente il Monza al 2° posto, dall’altro agli emiliani di ‘scrollarsi’ dagli ultimi 3 posti in graduatoria.