Il Qatar dopo il mondiale vuole le Olimpiadi 2036

Il Qatar dopo i mondiali punta anche ad ospitare le olimpiadi estive del 2036, nonostante le condizioni climatiche avverse

Dopo i mondiali, il Qatar non si vuole fermare. Il principato del golfo infatti sarebbe pronto a candidarsi per ospitare le olimpiadi estive del 2036.

Saltano subito all’occhio come le difficoltà metereologiche sarebbero un ostacolo alla candidatura qatariota (a meno di non convincere il CIO a spostare anche quelle in inverno), ma l’ingegnere Saud Abdulaziz Abdul Ghani, chiamato anche Dr.Cool e il responsabile dei sistemi di aria condizionata negli stadi, si è detto sicuro di trovare un modo per “condizionare” anche la maratona.