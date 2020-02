Il ruggito di Lukaku, in mezz’ora ha cambiato il volto dell’attacco

Entrato al posto di Lautaro, Romelu Lukaku stravolge l’attacco nerazzurro. Una mezz’ora da vero leader.

L’Inter non sarà Lukaku-dipendente, ma l’impatto che ha il belga sulla squadra nerazzurra è devastante. L’ex United si sbatte, crea spazi di inserimento e alla fine segna pure. “What else” direbbe una famosa pubblicità.

Romelu Lukaku entra al 64′ al posto di un Lautaro spento e nervoso e i risultati sono immediati. Il belga indietreggia fino al cerchio di centrocampo per far salire la squadra e come una scheggia torna a fare densità in area di rigore. Gli avversari lo temono, ma non lo tengono. In mezz’ora tocca quasi 20 palloni mentre Lautaro in un’ora di gioco ne aveva smistati una trentina. Basterebbe questo per far capire la grinta del giocatore belga creato ad immagine e somiglianza di Conte.

Come se non bastasse al 71′ serve l’assist a Eriksen per l’1-0 e a tempo scaduto realizza il calcio di rigore che gli vale il 22esimo gol stagionale. Un’altra serata da protagonista assoluto.