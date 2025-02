Il settore delle scommesse in Italia: novità del 2025 tra regole e tecnologia - Calcio News 24

La rivoluzione digitale sta cambiando tutti gli usi e costumi: scommettere è sempre stato un passatempo amato dagli italiani. Lo si vede dalle file nelle ricevitorie per fare la schedina, dai pronostici sulle partite di calcio, che diventano motivo di argomento al bar e lo si vede anche dai numeri sempre più importanti che le piattaforme online stanno facendo.

Questo ultimo aspetto conferma come le piattaforme online siano un nuovo attore importante nel panorama delle scommesse nazionali. Il 2025 porterà ancora novità soprattutto legate a due aspetti preponderanti: la regolamentazione e la tecnologia.

Normative e nuove concessioni

Uno degli aspetti cruciali che andranno a interessare il settore delle scommesse in Italia è quello della regolamentazione e delle nuove concessioni. Infatti, ci sarà una proroga di durata biennale delle concessioni per il gioco a distanza, la cui iniziale scadenza era il 31 dicembre 2024. Questa iniziativa crea un quadro di stabilità per le piattaforme. La loro presenza è oramai consolidata: c’è sempre più richiesta da parte del consumatore, perché giocare e scommettere online è logisticamente comodo. Infatti, lo si può fare da ovunque ci si trovi e in qualunque momento.

La decisione di dare questa proroga è stata presa per andare incontro agli operatori e permettergli una continuità a livello operativo. Nel frattempo si organizzerà una nuova gara per l’assegnazione delle licenze. Si avrà però un’imposta aggiuntiva dello 0,5% sui ricavi lordi delle scommesse, da come si evince nella legge di bilancio del 2025. Questo aspetto ha creato dei dibattiti fra gli operatori del settore. Gli aumenti della pressione fiscale vanno a erodere il margine di guadagno delle piattaforme, che potrebbe essere investito dagli operatori nell’implementazione di sistemi di sicurezza e nelle tecnologie e, invece, in questo modo va a finire in tasse.

Il Governo giustifica questa maggiore pressione fiscale come tassa utile per finanziare dei progetti infrastrutturali, tra cui la ristrutturazione degli stadi. Tutto questo in prospettiva degli Europei di Calcio del 2032.

È sicuramente un’opportunità di sviluppo per il settore sportivo, che poi andrà a beneficio anche per gli operatori delle scommesse, soprattutto in un’ottica di un evento così importante nel mondo dello sport. In ogni caso, nella contingenza attuale è un rischio di riduzione di margine di profitto e una probabile limitazione dell’ingresso di nuovi player in un mercato, che ha già una regolamentazione molto rigida.



Nuovi aiuti dalla tecnologia

Ci mette lo zampino anche la tecnologia in questo settore, che crea delle opportunità interessanti di miglioramento e implementazione sia per l’esperienza degli utentiche per la sicurezza. Una fra tutte l’intelligenza artificiale che nel 2025 vedrà come grosso passo in avanti la creazione di Agenti AI. Bisognerà andare a capire come funzionano questi agenti nell’ambito delle scommesse.

Questa innovazione potrebbe portare a miglioramenti delle esperienze dell’utente andando afornire dei consigli in tempo reale basati sullo storico delle scommesse o su dei calcoli predittivi che forniranno una visione più accurata dell’evento sportivo in essere. Utile anche il modello predittivo dell’AI per andare a regolare in maniera automatica le quote in base ai fattori di rischio e al mercato. Inoltre, questi agenti AI, operando sulle piattaforme di scommesse e gioco online, possono essere dei veri e propri controllori, monotorando transazioni, attività e azioni che possono sembrare non normali o conformi al regolamento e, quindi, evitare truffe e frodi.

L’agente AI può rinforzare il servizio clienti già attivo 24/7 grazie alla Chabot. Inoltre gli agenti Ai, in collaborazione con gli algoritmi AI. possono aiutare le piattaforme stesse a velocizzare la verifica della documentazione data dai clienti, in maniera così da evitare ogni azione di riciclaggio di denaro e far sì che l’identità dell’utente stesso sia sicura. L’agente AI può intervenire anche nel marketing strutturando promozioni ad personam.

L’utilizzo degli agenti AI può essere molto utile nel momento in cui, nel 2025, entreranno in vigore delle nuove regole e misure per andare a verificare l’età e l’identità degli utenti che accedono alle piattaforme online. Infatti l’AGCOM sta discutendo con gli operatori come implementare sistemi di identificazione dei giocatori, utilizzando delle metodologie più avanzate quale potrebbe essere lo Speed in fase di accesso, ma anche soluzioni biometriche. Tutto questo in un’ottica di sicurezza sia per le piattaforme che per l’utente.

L’intelligenza artificiale interverrà potenziando servizi già esistenti sulle piattaforme e rendendo fluidi processi necessari: il 2025 sarà un anno in cui in questo ambito si faranno dei grossi passi in avanti creando nuove situazioni sulle piattaforme di scommesse.