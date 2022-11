Il settore dell’iGaming in Italia e nel mondo è in continua crescita

In questa guida introduttiva entriamo più a fondo nel mondo dei casinò online e dei casinò online in Italia nello specifico

Il mondo dei casinò online è in continua crescita a livello mondiale e anche in Italia il numero degli operatori di casinò è in aumento. Ogni casinò propone una selezione di giochi più o meno ricca a seconda dei giochi disponibili sviluppati dalle software house con cui collabora. La qualità dell’offerta in generale è molto alta e la competizione è davvero agguerrita. Come orientarsi quindi, alla luce di tutto questo?

Ci sono degli elementi chiave che puoi prendere in considerazione per capire se un casinò fa davvero al caso tuo. È piuttosto difficile eleggere il miglior casinò in assoluto, alla fine si tratta pur sempre di qualcosa di soggettivo. Tuttavia, un casinò dovrebbe avere alcune caratteristiche fondamentali che vedremo meglio in questa guida introduttiva. Se stai cercando i migliori casinò su cui registrarti, su italia casino trovi anche una lista dei migliori operatori disponibili in Italia e le recensioni scritte dal team di esperti sui singoli casinò.

Quali giochi puoi aspettarti di trovare in un casinò online

La selezione di giochi è il punto di forza di ogni operatore online, senza un catalogo giochi competitivo, accattivante, moderno e ben sviluppato, i giocatori non avrebbero alcuno stimolo per registrarsi.

I giochi di slot machine sono sicuramente il punto di forza di ogni operatore e solitamente si tratta della sezione più ricca dell’offerta di ogni casinò. I migliori casino propongono giochi di ogni tipo, da quelli vintage alle novità proposte dalle varie software house. Potresti trovare slot con o senza jackpot e molti giochi di slot, come ad esempio le slot Capecod, una software house made in Italy, offrono una modalità di gioco demo, grazie alla quale puoi fare pratica sulla slot senza dover spendere soldi!

Oltre ai giochi di slot che vanno per la maggiore, quasi tutti proporranno altri giochi come poker, blackjack, baccarat, tavoli di roulette, giochi di carte e la selezione, ovviamente, può variare a seconda del casinò, così come le varianti dei singoli giochi. Alcuni operatori potrebbero proporre una sezione dei giochi di carte più sviluppata rispetto a quella dei tavoli roulette, ma questo è a discrezione del singolo operatore.

La sezione del casino live si trova spesso tra le proposte dei migliori casinò ed è una modalità di gioco molto apprezzata dai giocatori d’azzardo online. Si tratta di una modalità di gioco completamente immersiva per cui potrai giocare con un croupier dal vivo senza dover uscire di casa per recarti a un casinò terrestre.

Molti operatori, oltre a offrire una sezione casinò propongono anche una sezione dedicata alle scommesse sportive. Alcuni operatori, anzi, nascono prima di tutto come siti per le scommesse sportive che poi hanno ampliato la propria offerta proponendo una sezione di casinò e, solitamente, i casinò proposti sono sempre di ottima qualità.

Come capire se un casinò è sicuro

Entreresti mai a depositare i tuoi sudati risparmi in una banca dall’aspetto diroccato, con l’insegna cadente, le vetrate rotte e del personale scortese e volgare? Probabilmente no. Sappiamo bene che l’apparenza inganna, che non dovremmo giudicare un libro dalla copertina etc. Ma alla fine è proprio quello che facciamo.

Per questo motivo i migliori casinò cureranno molto il proprio aspetto, proponendo un’interfaccia moderna, chiara e intuitiva. Alcuni casinò un po’ datati nonostante l’ottimo servizio e le ottime recensioni online non sembrano badare molto alla cura dell’estetica della propria piattaforma, e alla fine va bene anche così.

Di seguito trovi elencati alcuni elementi fondamentali da prendere in considerazione quando scegli un casinò online:

· Metodi di pagamento: un casinò dovrebbe sempre proporre metodi di pagamento sicuri, affidabili e, soprattutto, ampiamente utilizzati come, ad esempio, carte di credito, debito, PostePay, portafogli elettronici come PayPal e altri. Alcuni metodi di pagamento potrebbero essere disponibili per il deposito ma non per il prelievo.

· Bonus + programma VIP: i casinò cercano sempre nuovi modi per incentivare le iscrizioni sulla propria piattaforma, per questo motivo offrono quasi sempre dei bonus di benvenuto ai giocatori che si iscrivono sul sito del casinò per la prima volta. Oltre ai bonus destinati ai nuovi giocatori potrebbero essere attive delle promozioni per i giocatori già iscritti oppure proporre un programma fedeltà o un VIP Club per cui i giocatori registrati ottengono premi e ricompense esclusive.

· Assistenza clienti: il servizio clienti è sempre un po’ la vetrina di un’azienda. Per questo motivo è fondamentale che gli operatori siano ben preparati e disponibili e, se è vero che puoi scoprirlo solo quando contatti il servizio, è anche vero che potresti trovare la recensione di qualche utente online che parla del servizio clienti di un operatore, così da farti un’idea. L’assistenza clienti dovrebbe essere disponibile, se non 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, almeno per durante gli orari in cui i giocatori sono maggiormente presenti sul sito del casinò (solitamente tra le 9:00 e le 20:00, ma anche fino alle 23).

· Licenza: un casinò deve necessariamente essere regolamentato da licenza ADM (ex AAMS) per poter operare in Italia. La licenza garantisce ai giocatori un ambiente di gioco sicuro e affidabile, la protezione dei propri dati di pagamento e dei dati personali. Alcuni casinò senza licenza sono comunque legali ma hanno certificazioni internazionali. Trovi il simbolo della licenza nella home page del casinò e puoi verificare la validità dell’operatore tramite il numero di concessione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per assicurati che un operatore sia sicuro e che la licenza sia ancora valida.

Collaborazioni e Partnership

I casinò spesso collaborano con software house in esclusiva o con più software house allo stesso tempo per garantire una selezione di giochi varia e poter accontentare un maggior numero di giocatori. I titoli dei casinò proposti dalle software house sono sempre di altissimo livello e non potrebbe essere diversamente considerando la competizione del mercato, anche se non c’è una guerra aperta come in altri settori, ad esempio quello degli smartphone.

Alcuni nomi di sviluppatori che molto probabilmente troverai tra le proposte di gioco dei casinò online sono: Microgaming, NetEnt, Play’n Go, Betsoft, ma la lista delle software house di alto livello potrebbe continuare