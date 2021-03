Il sogno di Piccoli: «Voglio tornare all’Atalanta, ma prima salvo lo Spezia»

Roberto Piccoli ha parlato dei suoi obiettivi presenti e futuri

Roberto Piccoli, attaccante dello Spezia in prestito dall’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bergamo dove ha parlato anche dei suoi obiettivi per il presente e per il futuro.

«Il percorso per la salvezza è duro e adesso penso solo a restare in A con la mia squadra che per noi vale più di uno scudetto. Poi spero con tutto il cuore di giocare nell’Atalanta che è sempre stato il mio sogno visto che la tifo. Contro il Real credo che possa fare il miracolo, ha i mezzi per fare una grande partita».