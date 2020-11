Il sogno di Rooney: «Voglio allenare come Lampard e Gerrard»

Wayne Rooney sa che ormai la sua carriera da calciatore è agli sgoccioli e per questo motivo pensa già al futuro da allenatore

Wayne Rooney non nasconde la voglia di proseguire la carriera da allenatore. L’ex centravanti del Manchester United è attualmente allenatore ad interim del Derby County ma lui pensa già al futuro. Queste le parole dell’inglese a TalkSPORT.

«Ho sempre detto che negli ultimi anni la mia ambizione era quella di ottenere un posto su una panchina, soprattutto alla luce dell’ottimo lavoro svolto da gente come Lampard, Gerrard e Parker. Non sarei una persona ambiziosa se dicessi che non volevo questo lavoro. So di essere ormai alla conclusione della mia carriera da giocatore. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Per ora ho i piedi in entrambe le posizioni e cerco di aiutare la squadra sia come calciatore che in panchina».