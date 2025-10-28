Bologna, quando ritornerà Ciro Immobile? La situazione del centravanti rossoblu in vista dei prossimi match - Calcio News 24

Bologna, come sta Ciro Immobile? La situazione del centravanti rossoblu. Il punto

il Bologna è tornato immediatamente al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano, determinata a dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora in Serie A, si è ritrovata questa mattina al centro tecnico di Casteldebole per una nuova seduta di allenamento in vista della sfida casalinga contro il Torino, valida per il turno infrasettimanale del massimo campionato.

Il Bologna vuole sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico del Dall’Ara per tornare alla vittoria dopo il pareggio di Firenze, maturato al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Italiano ha chiesto ai suoi concentrazione e freschezza mentale, elementi fondamentali per affrontare un Torino solido e organizzato, capace di mettere in difficoltà qualunque avversario.

Durante la seduta odierna, lo staff tecnico ha programmato un lavoro differenziato per i giocatori più impegnati nella gara contro la Fiorentina, con esercizi di scarico e lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, è stata organizzata una sessione tecnico-tattica focalizzata sul pressing alto, sulle transizioni e sulle soluzioni offensive.

Tra le note più significative di giornata figura la situazione di Ciro Immobile, che continua a svolgere un programma personalizzato di recupero. L’attaccante, arrivato a Bologna durante la sessione estiva di mercato per dare esperienza e gol alla squadra, non è ancora al meglio della condizione fisica. Lo staff medico e Italiano stanno gestendo con cautela il suo rientro, nella speranza di poterlo avere presto a disposizione per il rush finale di questa intensa settimana di Serie A. Anche Jens Odgaard ha lavorato a parte, proseguendo il suo percorso di riabilitazione.

La prossima gara contro il Torino, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45, rappresenta un banco di prova importante per il Bologna, che mira a confermarsi nelle zone alte della classifica e a consolidare la propria identità di gioco. Italiano, consapevole della qualità del gruppo, potrebbe optare per un leggero turnover, ma tutto dipenderà dalle condizioni di Immobile e dagli ultimi allenamenti.

L’obiettivo resta chiaro: continuare a far crescere il progetto tecnico del Bologna, puntando su intensità, gioco corale e il carisma di un leader come Ciro Immobile, pronto a diventare il simbolo della rinascita rossoblù.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A