Immobile, la sua maglia in asta di beneficenza per l’Ucraina

La maglia della nuova stagione di Immobile andrà all’asta. Il ricavato andrà per la ricostruzione di un ospedale pediatrico in Ucraina

La maglia di Ciro Immobile andrà all’asta e il ricavato andrà in beneficenza. Nella serata di lunedì 4 luglio, in occasione della presentazione delle nuove maglie della Lazio, il capocannoniere della scorsa Serie A indosserà la nuova maglia, la autograferà e sarà messa poi in asta.

Il ricavato dell’asta servirà per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra in corso.