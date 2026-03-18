Immobile non dimentica la Lazio: «Sono davvero felice di quello che ho fatto. Fin quando c’è la fiammella accesa, vado avanti!»

Immobile, attaccante del Paris FC, ha ricordato i tempi della Lazio. Queste le sue dichiarazioni tra presente e futuro

Attualmente al Paris FC, Ciro Immobile ha ripercorso quella che è stata anche la sua gloriosa esperienza alla Lazio. Le dichiarazioni del centravanti italiano.

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RICORDI E NUMERI – «Ma guarda io sono sempre del pensiero che bisogna lasciare il ricordo per quello che sono stato e per la storia che ho scritto insieme ai miei compagni alla Lazio. Poi è ovvio i numeri sono importantissimi, ma sono davvero felice di quello che ho fatto. Ora sto vivendo a Parigi un’esperienza importante per me e per la mia famiglia. In questo momento non ci penso»

FIAMMELLA ACCESA – «Quello sì, altrimenti avrei smesso. Fino a quando c’è la fiammella vado avanti. Quanto ancora? Vediamo, dipende dal fisico e dalla mente»

EURO 2020 – «Per me il top. Il gruppo è stato il segreto, lo stare insieme. Abbiamo passato un mese fantastico, durante il quale oltre agli allenamenti si stava insieme anche fuori dal campo, sempre con il sorriso»

FUTURO A PARIGI – «Qui a Parigi rimarrò fino a giugno e poi tutto l’anno prossimo. Per ora va bene così»