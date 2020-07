Immobile: «Odio quando devo segnare per forza. Ringrazio Tare per le belle parole»

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita tra Lazio e Brescia. Le parole dell’attaccante

Trentacinque reti per Ciro Immobile: il record di Higuain è ad un passo. Il centravanti biancoceleste è intervenuto al termine di Lazio-Brescia ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua prestazione e quella della squadra, vincente per 2-0:

«Nelle ultime due gare i portieri sono stati pazzeschi, odio i momenti in cui devo segnare per forza (ride, ndr). Grazie a Correa per l’assist, i compagni fanno di tutto per mettermi in condizione di poter segnare. I gol che faccio sono naturali se gioco per. miei compagni. Contro il Napoli sarà bello ma anche difficile, l’obiettivo è quello di migliorare la classifica.

Le parole di Tare? Lo ringrazio, l’anno prossimo sarà difficile ma ci faremo trovare pronti».