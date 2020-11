Ciro Immobile segna al suo ritorno in campo dopo la complicata vicenda Covid: l’attaccante della Lazio zittisce tutti con l’esultanza – VIDEO

Ciro Immobile impiega solo 20 minuti dal suo ritorno in campo per fare quello che gli riesce meglio, ovvero andare in gol. L’attaccante della Lazio sblocca la gara contro il Crotone con un colpo di testa su cross di Parolo.

Immobile poi fa esplodere la sua tensione e la sua rabbia con il gesto polemico verso le telecamere, zittendo tutti.