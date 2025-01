Inchiesta Curve, Abodi chiarisce: «Questi controlli aiuteranno molto i club da quel punto di vista. Ecco perché»

Inchiesta Curve, Abodi chiarisce il motivo della nascita della Commissione di controllo sui club dopo le ultime polemiche che ci sono state

Intervenuto durante lo speciale realizzato dalla trasmissione Report in merito all’inchiesta sulle Curve di Inter e Milan, il ministro dello sport Andrea Abodi fa chiarezza sulla nascita della Commissione indipendente per il controllo dei bilanci dei club di Serie A.

PAROLE – «Non voglio mettere in discussione la terzietà e la correttezza (della Coviscoc, ndr), sarebbe grave e inopportuno da parte mia. Dovremo dimostrare che una commissione esterna al sistema possa da un lato rispettare l’autonomia delle decisioni e dall’altro garantire efficienza. Questo vale non solo per i controlli relativi all’equilibrio economico-finanziario, ma anche per la struttura proprietaria dei club che deve arrivare fino al beneficiario finale. Come prevedono le norme federali, deve esserci trasparenza. C’è una norma interna alla Federazione, ma probabilmente non c’è stata un’applicazione della norma sistematica, puntuale, efficace, trasparente, che potesse mettere in condizione tutti di vedere all’interno di questa scatola di vetro».