Incidente Zanardi, Valentini: «Ciclisticamente finito, interessata la testa»

Le dichiarazioni del CT della Nazionale italiana di paraciclismo Valentini sulle condizioni di Alex Zanardi dopo il terribile incidente

La notizia del grave incidente che ha coinvolto Alex Zanardi ha sconvolto tutti gli appassionati dello sport. Il CT della Nazionale italiana di paraciclismo Mario Valentini ha commentato così la dinamica dell’accaduto.

«Dall’incidente ai soccorsi sono passati venti minuti. C’è voluto molto per metterlo su, lo aiutava la moglie, ma lui parlava. Sull’ambulanza non lo so. Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato. Questa mattina Zanardi era allegro, come sempre. Sulla salita gli ho fatto vedere l’aranciata, mi ha urlato “Dammene un po’!”. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa, e poi c’era il rettilineo, all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria: ha fatto una manovra azzardata. Dopo un po’ di tempo è arrivato l’elicottero, eravamo in mezzo ad un bosco e hanno dovuto spostarlo. Ciclisticamente è finito, l’incidente ha interessato la testa, ma lui ha sette vite come i gatti».