Infortunati Milan, buone notizie dall’infermeria: qual è la situazione

Infortunati Milan, arrivano buone notizie per il club rossonero dall’infermeria: ecco qual è la situazione

La sosta per le nazionali non sta dando tregua al Milan. Da Sandro Tonali fino ai ben più gravi problemi muscolari di Theo Hernandez e Maignan, sono tanti gli infortuni occorsi fin qui. Ma per Stefano Pioli ci sono anche buone notizie.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulla via del ritorno c’è Ante Rebic. Il dolore alla schiena è passato, potrà essere l’alternativa tanto attesa ad Olivier Giroud. Intanto ieri sera mini allarme per Kjaer. Il ct danese aveva parlato di un problema alla caviglia, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare. Si tratta solo di una semplice botta.