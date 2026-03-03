Infortunati Milan, come stanno Gabbia e Bartesaghi? Le ultimissime sui rossoneri in vista dell’Inter

Infortunati Milan, aggiornamenti su Gabbia e Bartesaghi: le ultime sulle condizioni dei due rossoneri. I dettagli

Il Milan ha archiviato la vittoria contro la Cremonese e ha aperto una settimana decisiva, quella che porta al derby di domenica 8 marzo alle 20.45. La sfida contro l’Inter rappresenta per la squadra di Massimiliano Allegri l’ultima occasione per tenere vivo il sogno scudetto, con dieci punti da recuperare sui nerazzurri. L’ambiente rossonero è concentrato e consapevole dell’importanza della partita, ma le notizie che arrivano dall’infermeria non sono tutte incoraggianti.

Dall’allenamento odierno emerge infatti un nuovo allarme in difesa: Matteo Gabbia non si è allenato con il gruppo. Il centrale, già out contro Parma e Cremonese, non ha ancora smaltito il risentimento muscolare alla coscia destra e le possibilità di vederlo in campo nel derby sono ormai minime. In caso di forfait, il candidato principale a sostituirlo è Koni De Winter, difensore giovane ma già affidabile, pronto ad affiancare i titolari per fronteggiare l’attacco dell’Inter guidata da Cristian Chivu.

Una nota positiva arriva invece da Davide Bartesaghi. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni dopo il problema al flessore accusato nell’ultima gara, e il terzino sinistro verrà monitorato giorno per giorno. La sua presenza dal primo minuto resta in dubbio, ma Allegri spera di recuperarlo per dare equilibrio alla squadra in una sfida che non ammette passi falsi.