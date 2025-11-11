Infortunati Milan, ecco tutti gli aggiornamenti dopo il primo giorno di ripresa degli allenamenti. Ci sono alcune novità, i dettagli

Infortunati Milan: dal rientro di Pulisic alle assenze di Gimenez e Tomori: il punto sugli infortunati rossoneri dopo la ripresa a Milanello

Nonostante le assenze dovute alle convocazioni delle Nazionali, il centro sportivo di Milanello resta animato da un’attività frenetica: lo staff medico e atletico del Milan è infatti concentrato sui recuperi dei giocatori chiave.

Giménez e Rabiot verso il derby Santiago Giménez e Adrien Rabiot hanno ripreso a pieno ritmo i rispettivi programmi personalizzati di riabilitazione. Entrambi stanno rispettando la tabella di marcia stabilita dal club, con l’obiettivo di tornare al top per il Derby contro l’Inter, alla ripresa del campionato. La loro presenza nell’amichevole di venerdì mattina contro la Virtus Entella appare invece improbabile: la priorità è garantire una condizione ottimale, senza forzare i tempi. Il rientro di Rabiot, in particolare, è considerato cruciale per restituire equilibrio e qualità al centrocampo, come dimostrano i dati che hanno evidenziato un calo di rendimento della squadra in sua assenza.

Gestione mirata per Tomori Parallelamente, Fikayo Tomori sta lavorando con attenzione sulla gestione dei carichi. Il difensore inglese è tornato a disposizione, ma non ha ancora raggiunto la piena condizione dopo il problema al ginocchio. Lo staff monitora con cautela il suo impiego per evitare ricadute, soprattutto in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

Programma di domani La seduta di allenamento prevista per domani includerà una sessione mattutina con lavoro specifico in palestra, dedicato ai giocatori rimasti a Milanello. Lo apprende la redazione di Milannews24.

