Infortunati Juve: McKennie, Conceicao e anche Rugani. I bianconeri perdono un giocatore per reparto dopo la sfida contro la Roma! Ecco quali sono le loro condizioni

Infortunati Juve: McKennie, Conceicao e anche Rugani! In tre ko dopo la sfida della sedicesima giornata contro la Roma. Queste le condizioni

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Daniele Rugani, Weston McKennie e Francisco Conceição, tutti sottoposti ad accertamenti strumentali presso il J Medical dopo il match di campionato vinto 2-1 contro la Roma.

Il comunicato ufficiale

COMUNICATO – Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero.

Il club ha poi fatto chiarezza anche sulle condizioni degli altri due bianconeri:

Anche Francisco Conceição e Weston McKennie sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente.

Tempi di recupero

Per Daniele Rugani, come appreso da JuventusNews24, lo stop dovrebbe essere di circa sei settimane, un’assenza pesante per il reparto difensivo bianconero.

Situazione decisamente più rassicurante per Weston McKennie e Francisco Conceição: l’assenza di lesioni muscolari consente allo staff medico di gestirne il recupero giorno per giorno, con l’obiettivo di rimetterli a disposizione nel più breve tempo possibile.

La Juventus resta ora in attesa dei prossimi controlli, soprattutto per Rugani, per pianificare al meglio le scelte nelle prossime settimane di campionato.