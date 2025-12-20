Juventus News
Juventus Roma: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della sedicesima giornata di Serie A
Juventus Roma: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match dell’Allianz Stadium di Torino, valido per la sedicesima giornata di Serie A
Alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026.
Tra rinvii e ipotesi, il weekend che anticipa il Natale in Serie A regala un big match dall’importanza duplice per i destini delle due squadre. La Juventus di Spalletti va a caccia di un successo per riaprire la corsa Champions, trovandosi attualmente a -4 dalla Roma, quando manca sempre meno al giro di boa del campionato.
In casa Roma, invece, Gasperini cerca tre punti che congelerebbero momentaneamente a quattro squadre la lotta per la più ambita competizione europea. Ma non solo: una vittoria permetterebbe ai giallorossi di conquistare un primo posto provvisorio, mettendo pressione alle altre pretendenti allo Scudetto (Inter, Milan e Napoli) in attesa dei recuperi che verranno disputati dopo la Supercoppa. Segui LIVE il match su Calcionews24.com
SEGUI LA CRONACA DI JUVENTUS ROMA SU JUVENTUSNEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti. A disp. Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini. A disp. Vasquez, Gollini, Esmoris, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...