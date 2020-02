Infortunio Acerbi, oggi altri esami per il centrale della Lazio

Infortunio Acerbi, oggi verranno effettuati altri esami. Serve una risonanza per capire meglio quali saranno i tempi di recupero

Dieci giorni di stop. Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è stato costretto a rimanere in panchina nel match con il Genoa. Il problema muscolare può tenerlo “a riposo” per la prossima sfida, oggi verranno effettuati esami strumentali per capire meglio quali saranno i tempi di recupero. Nonostante le valide alternative Simone Inzaghi cercherà di recuperarlo il prima possibile. A riportarlo è Tuttosport.