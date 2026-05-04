Infortunio Baschirotto, stop e cambio forzato in Cremonese Lazio: cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Baschirotto, stop e cambio forzato in Cremonese Lazio: cosa filtra sulle condizioni fisiche del difensore dei grigiorossi

Brutte notizie per Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, durante la sfida contro la Lazio, valida per la 35ª giornata di Serie A. Al 18’ del primo tempo Federico Baschirotto, difensore e capitano grigiorosso, è stato costretto a fermarsi dopo aver accusato un problema fisico, chiedendo immediatamente il cambio.

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Lo stop sarebbe arrivato in seguito a un passaggio, con il giocatore che ha avvertito un fastidio al retto femorale e non è riuscito a proseguire la partita. Lo staff medico della Cremonese ha preferito non correre rischi, optando subito per la sostituzione. Al suo posto è entrato Matteo Bianchetti, difensore esperto, senza modificare l’assetto tattico della squadra.

L’infortunio di Baschirotto rappresenta un problema importante per i grigiorossi, sia nell’economia della gara sia in vista dei prossimi impegni. Nelle prossime ore il capitano sarà sottoposto a esami strumentali e ulteriori controlli per chiarire l’entità del problema muscolare e definire con maggiore precisione i tempi di recupero.