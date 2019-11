Infortunio Belotti: attaccante del Torino KO, entra Zaza. Le ultime

Doccia fredda per Mazzarri: infortunio per Belotti nei primissimi minuti di Torino Inter. Le condizioni del giocatore granata

Pessime notizie per il Torino di Walter Mazzarri. I granata perdono capitan Belotti all’alba del primo tempo contro l’Inter. Il giocatore, uscito per infortunio al 13′, ha lasciato il posto a Simone Zaza.

Il Gallo ha abbandonato il campo dolorante per via di un problema al costato, accusato in un contrasto precedente. Si attendono novità dallo staff medico del Torino per conoscere l’entità del guaio fisico.