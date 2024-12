Infortunio Bennacer, buone notizie per il centrocampista del Milan. Recupero vicino? Le ultime - Calcio News 24

Infortunio Bennacer, Paulo Fonseca può esultare: fissata la data del rientro in campo del centrocampista algerino. Tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan c’è grande soddisfazione per le ultime novità sulle condizioni di Ismael Bennacer. Sarà pronto per l’Atalanta?

Bennacer domani sarà di nuovo a Milanello per iniziare la fase di ri-atletizzazione con qualche giorno di anticipo rispetto al programma iniziale. Isma ha un grande voglia di mettersi al lavoro per tornare protagonista. Dovrebbe tornare a disposizione di Fonseca per metà gennaio.