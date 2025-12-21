Infortunio Bernardeschi, martedì il giocatore si opererà dopo il guaio alla spalla. Ecco i tempi di recupero

Infortunio Bernardeschi, il guaio alla spalla lo costringe a operarsi. Per lil giocatore del Bologna possibile uno stop di almeno due mesi

L’infortunio di Bernardeschi rappresenta una durissima battuta d’arresto per Vincenzo Italiano e per il Bologna, proprio alla vigilia della sfida più attesa: la finalissima di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Un appuntamento storico per i felsinei, che però dovranno affrontarlo senza uno dei giocatori più in forma e decisivi dell’ultimo periodo. Federico Bernardeschi, ex Juventus e punto di riferimento del nuovo corso rossoblù, è costretto ad alzare bandiera bianca.

La notizia dell’infortunio di Bernardeschi è arrivata come una doccia fredda a Casteldebole. L’attaccante dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per un periodo significativo. Una perdita pesante non solo in vista della finale contro gli azzurri, ma anche per la gestione delle prossime settimane, in cui il Bologna sarà chiamato a confermare quanto di buono mostrato finora.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Bernardeschi verrà operato martedì proprio a Bologna. I tempi di recupero stimati parlano di un rientro non prima della fine di febbraio. In sostanza, l’infortunio di Bernardeschi lo costringerà a uno stop di circa due mesi, un’assenza lunga che rischia di incidere profondamente sulle rotazioni offensive di Italiano. Il quotidiano romano sottolinea come la situazione sia paragonabile, per durata e impatto, a quella vissuta recentemente da altri giocatori costretti a lunghi stop.

Dal punto di vista tecnico, l’assenza di Bernardeschi pesa enormemente. Italiano perde un vero e proprio jolly offensivo, capace di agire su più ruoli e di cambiare volto alla partita con qualità e imprevedibilità. L’infortunio di Bernardeschi arriva nel momento migliore della sua stagione: l’ex bianconero era reduce dalla brillante notte europea di Vigo contro il Celta, impreziosita da due gol, e da una serie di prestazioni in costante crescita.

Il Corriere dello Sport evidenzia come Bernardeschi avesse ormai assimilato completamente i principi di gioco di Italiano. Dal suo arrivo a Casteldebole, il percorso di inserimento era stato graduale ma costante, fino a renderlo uno degli elementi più affidabili della rosa. Proprio per questo, la sua assenza viene paragonata per peso specifico a quella di Freuler, altro snodo fondamentale nello scacchiere rossoblù.

Ora toccherà a Italiano trovare soluzioni alternative per sopperire all’infortunio di Bernardeschi, ridisegnando l’assetto offensivo del Bologna. La finale di Supercoppa contro il Napoli resta un appuntamento prestigioso, ma senza uno dei suoi uomini chiave il cammino dei felsinei si fa inevitabilmente più in salita.