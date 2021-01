Infortunio Bonazzoli: affaticamento ai flessori della coscia sinistra

Infortunio Bonazzoli: l’ex attaccante della Sampdoria ha accusato una affaticamento muscolare e dovrà saltare il match contro il Milan

Il Toro perde Federico Bonazzoli per il match di Coppa Italia contro il Milan. L’ex attaccante della Sampdoria ha accusato un problema in allenamento.

«Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia. Marco Giampaolo, dopo l’attivazione muscolare in campo, ha diretto un programma tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Federico Bonazzoli ha terminato anzitempo l’allenamento per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Domani in programma la sessione di rifinitura cui seguirà l’annuncio dei giocatori convocati»