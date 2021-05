Infortunio Bonucci: distorsione al ginocchio per il difensore. Le sue condizioni

Infortunio Bonucci: il difensore bianconero si ferma a causa di un problema al ginocchio. Ecco le sue condizioni

Si ferma Leonardo Bonucci. Il difensore ha riportato un infortunio al ginocchio, come ha rivelato Pirlo. Non sarà dunque a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, nonostante figuri nella lista dei convocati.

«Bonucci non giocherà. Ha avuto ieri un problema al ginocchio in allenamento, quasi una distorsione» ha dichiarato il tecnico bianconero in conferenza stampa.