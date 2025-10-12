Infortunio Cagliari, cresce l’attesa per il ritorno in campo di Mina: gli aggiornamenti

Infortunio Cagliari: Mina ai box: i rossoblù attendono il rientro del difensore colombiano. Le novità sul recupero

Il Cagliari di Fabio Pisacane guarda già al prossimo impegno di campionato contro il Bologna, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15:00 all’Unipol Domus, valido per la 7ª giornata di Serie A. La squadra rossoblù sta intensificando la preparazione con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida e mettere in campo tutte le proprie qualità. Il tecnico continua a lavorare sia sulla condizione fisica dei giocatori sia sull’intesa tra i reparti, con l’intento di schierare una formazione competitiva contro gli emiliani.

Negli ultimi allenamenti, il gruppo ha alternato esercitazioni tattiche, possesso palla e lavori mirati per affinare le fasi difensiva e offensiva. Pisacane punta a costruire una squadra equilibrata e determinata, consapevole della pericolosità del Bologna nelle ripartenze e della qualità dei suoi interpreti in ogni zona del campo.

Un tema centrale resta il recupero di Yerry Mina. Il difensore colombiano, leader della retroguardia rossoblù, sta seguendo un percorso di terapie specifiche per superare il problema fisico che lo ha tenuto ai box. Non è ancora certa la data del suo rientro, ma lo staff medico conferma che il recupero procede secondo i piani. La sua presenza sarebbe fondamentale per restituire solidità e sicurezza al reparto arretrato.

Pisacane e il suo staff monitorano costantemente la condizione dei singoli, calibrando i carichi di lavoro in base alle esigenze individuali. L’obiettivo è presentarsi all’appuntamento con una squadra pronta, motivata e concentrata, capace di conquistare punti preziosi per la classifica. I tifosi rossoblù attendono con entusiasmo il ritorno di Mina e della squadra al completo, pronti a spingere i propri beniamini in una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per la stagione.

