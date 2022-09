Tegola per Inzaghi a centrocampo che dovrà fare a meno di Calhanoglu per la sfida di Udine e forse anche per Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tempi di recupero del turco sono da quantificare in 2/3 settimane. In dubbio la sfida contro la Roma del 1 ottobre, ma farà di tutto per esserci.