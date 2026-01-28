Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota

Infortunio Camarda, intervento alla spalla per il giocatore del Lecce: operazione riuscita all’Humanitas, i dettagli

L’U.S. Lecce ha aggiornato sulle condizioni di Francesco Camarda, reduce da un intervento chirurgico alla spalla destra. L’attaccante giallorosso, infatti, si è sottoposto in giornata a un’operazione in artroscopia per la ricostruzione del cercine glenoideo, una procedura necessaria per risolvere definitivamente il problema che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane.

NOTA CLUB – “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo.

L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano.“.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet