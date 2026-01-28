Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota

Connect with us

Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l'intervento all'Humanitas di Milano.

1 ora ago

Camarda

Infortunio Camarda, intervento alla spalla per il giocatore del Lecce: operazione riuscita all’Humanitas, i dettagli

L’U.S. Lecce ha aggiornato sulle condizioni di Francesco Camarda, reduce da un intervento chirurgico alla spalla destra. L’attaccante giallorosso, infatti, si è sottoposto in giornata a un’operazione in artroscopia per la ricostruzione del cercine glenoideo, una procedura necessaria per risolvere definitivamente il problema che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane.

NOTA CLUB –L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo.

L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano.“.

