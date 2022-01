Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Ceppitelli: out in Sampdoria Cagliari. Le ultime sulle condizioni del centrale difensivo rossoblu

Luca Ceppitelli ha subito un risentimento muscolare e per questo non è sceso in campo dal primo minuto in Sampdoria-Cagliari.

Al suo posto Walter Mazzarri ha schierato il giovane Altare a fianco del nuovo arrivato Lovato.